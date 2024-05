Per Estra-Varese sarà tutto esaurito

In un PalaCarrara tutto esaurito l’Estra Pistoia domenica contro Varese (ore 18.15) va a caccia della vittoria numero 101 della sua storia. Un altro obiettivo in una stagione in cui i biancorossi hanno bruciato le tappe conquistando le finali di Coppa Italia, la salvezza, il sesto posto, eguagliando quello ottenuto nella stagione 2015/2016, che rimane la migliore posizione fino ad ora ed infine i playoff. A dire il vero ce ne sarebbe un altro, ovvero la possibilità di arrivare al quinto posto in classifica. Un’impresa che però non dipende solo da Pistoia ma dal concatenarsi di altri risultati. Per arriva al quinto posto, Pistoia deve battere Varese, Trento vincere in casa di Bologna e Reggio Emilia perdere a Sassari per un arrivo a quota 32 punti tra Reggio Emilia, Pistoia e Trento con i biancorossi che sarebbero quinti per un miglior quoziente canestri negli scontri diretti. Diciamo che il sesto posto è la posizione più probabile così come l’incrocio con Brescia al primo turno.

Per il momento però meglio pensare alla gara di domenica e battere Varese per continuare un ruolino di marcia che vede fino ad ora un ruolino di marcia del Pistoia Basket in LBA di 243 match disputati con un record di 100 affermazioni e 143 sconfitte fra regular season e playoff (nella post-season il cammino è di 3 vittorie e 9 ko). Quella in arrivo è la quarta qualificazione ai playoff nella storia biancorossa su otto partecipazioni alla Serie A (50% di presenze): nelle precedenti ci sono state le sfide, sempre ai quarti di finale, contro EA7 Armani Milano (3-2 per i lombardi), Sidigas Avellino (3-0 per i campani) e Umana Venezia (3-1 per i veneti). Per citare qualche altro passaggio storico, la prima vittoria del Pistoia Basket in LBA risale al 9 novembre 2013 con il 65-60 imposto al PalaCarrara dall’allora Giorgio Tesi Group alla Vanoli Cremona (decisivi 18 punti di JJ Johnson e 15 di Deron Washington). La cinquantesima affermazione, invece, si è registrata alla 10° giornata del campionato 2016/17, precisamente il 4 dicembre 2016, quando la The Flexx superò 89-73 la Fiat Torino con 24 punti e 11/13 da due di Andrea Crosariol ai quali ci furono da aggiungere i 18 di Terran Petteway.

L’ultimo record, per ora, che è già stato messo a segno dall’Estra Pistoia Basket riguarda la produzione offensiva di squadra: a 40 minuti dalla fine della regular season, Della Rosa e compagni hanno segnato 2354 punti, siglando già adesso la miglior performance in attacco nella sua storia in Serie A, superando i 2311 del 2015/16 ed i 2306 dell’annata 2016/17. Questo grazie anche a prestazioni sopra le righe (due volte a quota 100 nelle trasferte di Tortona e Bologna, 105 con Trento) mentre in casa l’high offensivo è stato registrato in occasione della sconfitta con l’Happy Casa Brindisi con 90 punti a referto.

Maurizio Innocenti