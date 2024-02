Pd, Pierazzi è segretario comunale

Congresso del Partito Democratico della Montagna Pistoiese, Andrea Pierazzi eletto segretario comunale all’unanimità al termine di un pomeriggio di dibattito, Moreno Seghi invece diventa segretario del Circolo di San Marcello e Alice Sobrero rimane segretaria di quello di Maresca, Bardalone e Campotizzoro. Valerio Sichi assume la carica di tesoriere. Il giovane neo segretario prende il posto del dimissionario Valerio Sichi. Nell’accettare l’incarico, Andrea Pierazzi ha commentato: "C’è molto da fare: un esempio la proposta del terzo mandato per sindaci e presidenti di regione, una scelta che a mio parere non fa bene alla democrazia: quando osserviamo uno scollamento fra eletti ed elettori, in cui questi vedono nelle amministrazioni dei burocrati, è qui che decade il senso di libertà".

Andrea Nannini