Paura ad Abetone . Finiscono con l’auto dentro il torrente

Uno spaventoso incidente stradale ha visto coinvolti due giovani cinesi che sono volati nel fiume che scorre vicino all’ovovia, a poche decine di metri prima di entrare nell’abitato del paese di Abetone, attorno alle cinque. Fortunatamente i due ventunenni che erano a bordo del mezzo, ai soccorritori sono risultati infreddoliti forse un po’ impauriti, ma illesi. Diversa è la diagnosi all’automobile, una Bmw X4 elettrica dal costo notevole, che ha riportato danni molto importanti; praticamente da buttare. La dinamica è ancora da capire, anche se l’ipotesi più probabile è che la macchina procedesse in direzione Abetone, quando il guidatore ne ha perso il controllo per cause, forse legate al fondo stradale che, essendo il fatto avvenuto alle cinque del mattino, poteva essere ghiacciato. Sono stati proprio i due giovani, rimasti all’interno della vettura immersa nell’acqua a chiamare i soccorsi, che sono intervenuti prontamente. Sul posto per fare uscire i ragazzi, sono intervenuti i carabinieri e Vigili del Fuoco della Squadra del Comando di Pistoia, che hanno provveduto a recuperarli.

Per toglierli dall’incomoda posizione, sono state utilizzate tecniche Saf (speleo alpini fluviali) dalla squadra Vvf di San Marcello. Dopo averli riportati al livello della strada i malcapitati sono stati affidati alle cure degli operatori dell’automedica di San Marcello, della Misericordia di Abetone e della Croce Rossa di San Marcello, allertate alle 5:16 dalla Centrale Operativa del 118. Una volta usciti dall’auto e tornati sulla terra ferma i ragazzi apparivano assolutamente in buone condizioni e hanno rifiutato il ricovero. Con ogni probabilità verranno effettuati gli esami tossicologici anche se, almeno all’apparenza i due sembravano perfettamente lucidi. Il luogo dove l’auto è precipitata all’interno dell’alveo del torrente, è denominato "Fosso del Gomito" come detto alle porte dell’abitato di Abetone e, nel tardo pomeriggio il mezzo giaceva ancora nel fiume in attesa del recupero affidato a un carro attrezzi atteso da Pavullo.

Andrea Nannini