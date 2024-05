Passeggiate e incontri letterari nel verde

Il camminare nelle sue molteplici declinazioni, cercando, ma soprattutto trovando, il punto di contatto con un altro tipo di cammino, quello offerto dai libri e dalla loro lettura. Nuova edizione del ciclo di incontri a cura della Biblioteca San Giorgio e in collaborazione con Terre in Cammino dal titolo "Libri in cammino" ovvero passeggiate e incontri letterari sui sentieri intorno a Pistoia in cinque appuntamenti, al via domani, sabato 11 maggio. Il canovaccio di ogni singola data è lo stesso: s’inizia con una camminata di circa tre ore su un sentiero nella collina o montagna pistoiese, durante il quale vengono presentate le peculiarità storiche e geografiche dell’area. Giunti a destinazione, si prosegue con una conversazione con scrittori e scrittrici che hanno messo al centro del proprio lavoro tematiche affini al camminare, alla natura, al bosco, agli stili di vita sostenibili. Non manca alla fine di ogni appuntamento un momento conviviale, con la possibilità di pranzare insieme all’autore ospite ogni volta in una diversa locanda del territorio. Obiettivo è mettere insieme due momenti che vivono dello stesso ritmo: sia camminare sia leggere permettono di accedere a una dimensione altra rispetto a quella della quotidianità, a una distanza e a una lentezza uniche. Come dire che camminare è un modo per leggere il mondo e che leggere è un camminare della mente.

Si parte domattina, con ritrovo alle 8.45 al parcheggio davanti al Circolo di Pontelungo (via Lucchese 85, Pistoia) da dove partirà una passeggiata di circa sei chilometri verso l’agriturismo A Casa Nostra. Qui si svolgerà l’incontro con Barbara Gizzi ("Il gusto di camminare", SlowFood, 2022); modera la conversazione Federico Di Vita (per chi lo desidera, pranzo in agriturismo al prezzo convenzionato di 25 euro; prenotazioni entro oggi al 333.7613807, specificando che si tratta di ‘Libri in cammino’). Si prosegue il 19 maggio con start dall’azienda agricola Stirpe nel comune di Monsummano Terme e passeggiata di cinque chilometri. Ospite di questa seconda data sarà Sandro Campani ("Alzarsi presto", Einaudi, 2023), in conversazione con Ilaria Giannini. Sabato 1 giugno da La Macchia Antonini si camminerà per sei chilometri fino a incontrare Franco Michieli ("Le vie invisibili", Ponte alle Grazie, 2024) in dialogo con Francesco Saliola, mentre il 9 giugno punto di partenza sarà la chiesa di Santo Stefano Papa e Martire (Monachino), camminata di sette chilometri e incontro con Mauro Garofalo ("L’ultima foresta", Aboca, 2023) a tu per tu con Alessandra Repossi. Chiusura il 15 giugno a Spedaletto per passeggiata di cinque chilometri e incontro con Emiliano Cribari ("La cura della pioggia", Ediciclo, 2023) in dialogo con Maurizio Pini. La partecipazione è gratuita ma serve prenotarsi con anticipo: [email protected]; Le passeggiate sono condotte da guide ambientali escursionistiche abilitate. Le richieste sono accolte in ordine di arrivo fino al numero massimo di trenta partecipanti.

l.m.