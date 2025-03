Passeggiare per Pistoia e dare voce agli invisibili

PISTOIASono molti i segnali in città che invitano a un evento che si preannuncia speciale: manifesti attaccati ovunque, monitor dove scorrono immagini in Galleria Nazionale, i classici volantini sparsi qua e là. Il primo invito è di iniziare a guardare questi segni, il successivo è di accettare l’invito che Raggi di Speranza in Stazione rivolge alla cittadinanza, affinché voglia guardare Pistoia "Attraverso gli occhi di un senzatetto". Tradotto in pratica, significa partecipare domenica 30 marzo a un percorso guidato dai volontari di Raggi, che tocca i luoghi strategici per chi vive la città come la propria casa, luoghi che per una persona senza fissa dimora rappresentano veri e propri punti di riferimento, posti insignificanti ai più ma che per alcune persone diventano essenziali alla stessa sopravvivenza. Sono luoghi appartati, in rispetto alla discrezione, sono anche silenziosi per non gridare la propria disperazione, e aggreganti fra coloro che questa disperazione condividono. Luoghi che si animano soprattutto la notte, pulsanti dei cuori di coloro che abitano la città come casa.

Raggi di Speranza in Stazione propone l’appuntamento come occasione per prendere coscienza della vita del popolo degli invisibili, ma anche per far comprendere che il proprio volontariato va ben oltre la busta col cibo che distribuisce ogni sera, nutrendo piuttosto la dignità di persone spesso fragili. Organizzata dal gruppo social composto da alcuni volontari di Raggi di Speranza (Brunero, Elena, Glenda, Ilaria, Lavinia, Matteo, Riccardo, Stefania), la passeggiata inizia dando appuntamento alle 17 alla propria sede (via Vittorio Veneto, 2 – di fianco alla stazione ferroviaria di Pistoia), per iniziare alle 17,30 il percorso in città, fare una breve pausa ristoro a metà passeggiata (con piccolo buffet davanti alla sede di Raggi di Speranza in Stazione), concludendosi intorno alle 19,30 in piazza del Duomo. L’evento, organizzato sotto il patrocinio del Comune di Pistoia, ha trovato il sostegno di istituzioni e privati: la Regione Toscana e Società della Salute, Lions Club Pistoia, Veteran Car Club e Antologia Viaggi, il cui contributo ha permesso di coprire interamente le spese per l’organizzazione, mentre Menichini Musica ha messo a disposizione alcune strumentazioni. L’appuntamento, come detto, è anche occasione per far conoscere il lavoro che l’associazione svolge, diventando invito a mantenersi partecipi anche dopo, e chi vuole può farlo in tanti modi: donando un po’ del proprio tempo alle attività di Raggi, oppure donando beni utili da distribuire a chi non ne ha. È gradita l’iscrizione, via Whatsapp, al 334 533 1876.