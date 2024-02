Passaporti, stop ai ritardi. Il piano della Questura

Un primo periodo sperimentale, poi ci sarà una estensione territoriale. Scatta il piano della Questura di Pistoia, per l’azzeramento dei ritardi nelle prenotazioni on line mediante la piattaforma http://www.passaportonline.poliziadistato.it degli appuntamenti per la presentazione della documentazione necessaria per ottenere il passaporto. A partire da venerdì entrerà a regime il piano predisposto dall’ufficio passaporti della Questura per il rientro dei ritardi nelle prenotazioni online mediante una nuova organizzazione dell’ufficio e l’utilizzo di nuovi strumenti multimediali nella gestione dell’agenda on line.

La realizzazione di questo piano comporterà alcune modifiche organizzative.

Ecco le tappe. La giornata di mercoledì sarà l’ unica giornata di open day settimanale’dalla settimana prossima, 12-18 febbraio, e per quelle a seguire: quindi non più anche il giovedì dalle 8 alle 13. Male modalità resteranno quelle seguite finora. Altro step riguarda invece le prenotazioni appuntamenti on line per la settimana successiva: a decorrere da venerdì prossimo dalle 12 e ogni venerdì delle settimane a venire, sempre dalle 12 sull’agenda della piattaforma http://www.passaportonline.poliziadistato.it saranno resi disponibili nuovi appuntamenti distribuiti sull’intera settimana immediatamente successiva.

Le prenotazioni che secondo il vecchio sistema verranno acquisite on line fino a venerdì 9 febbraio restano valide e saranno evase seguendo le rispettive scadenze.

Resta valida – fa sapere la Questura – anche la procedura di urgenza secondo le modalità già in atto riportate sul sito ufficiale de sul profilo Facebook e Instagram della Questura di Pistoia.

Le modifiche organizzative riguardano esclusivamente l’ufficio passaporti della Questura di Pistoia e non i due Commissariati di Polizia di Stato di Pescia e Montecatini Terme. Pertanto sono rivolte ai residenti dei seguenti Comuni: Abetone Cutigliano, Agliana, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese. All’esito di questa attività sperimentale, la procedura sarà estesa anche ai Commissariati di Montecatini e Pescia.