Passaporti, spinta ai rilasci: "Ecco nuovi appuntamenti"

La Questura accelera sui passaporti in vista della Pasqua. Cresce l’offerta di appuntamenti on-line mediante sulla piattaforma http://www.passaportonline.poliziadistato.it. A partire da lunedì è stata predisposta l’apertura straordinaria degli sportelli passaporti dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 12 il sabato, rendendosi, così, disponibile la ricezione di ulteriori 300 istanze circa a settimana. Resta, nella nuova organizzazione, una giornata di open day alla settimana che sarà il mercoledì. Il documento pronto, potrà essere ritirato, senza appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 ed il sabato dalle 12 alle 13. Resta sempre valida anche la procedura di urgenza (per esigenze di salute, lavoro, studio e turismo) secondo le modalità già in atto riportate sul sito ufficiale della Questura di Pistoia e sul profilo Facebook e Instagram La questura ricorda anche che il richiedente, per evitare la mancata acquisizione dell’istanza allo sportello, dovrà produrre, oltre alla stessa debitamente compilata, tutta la documentazione prevista: un documento di identità valido e fotocopia dello stesso; due fotografie identiche, l’attestazione del versamento di 42.50 euro da effettuarsi esclusivamente attraverso bollettino postale; ilcontributo amministrativo di 73,50 euro in contrassegno telematico; l’eventuale precedente passaporto (o denuncia di furto e smarrimento).

Le modifiche organizzative riguardano esclusivamente l’ufficio passaporti della Questura di Pistoia e sono rivolte ai residenti dei seguenti Comuni: Abetone Cutigliano, Agliana, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese. Per i cittadini che, per il rilascio del documento, si dovranno rivolgere ai Commissariati Polizia di Stato di Pescia ( residenti quindi nei Comuni di Pescia Uzzano, Buggiano, Ponte Buggianese e Chiesina Uzzanese) e Montecatini Terme (residenti quindi nei Comuni di Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Massa e Cozzile, Monsummano Terme), saranno resi disponibili ogni venerdì alle 12 nuovi appuntamenti distribuiti sull’intera settimana immediatamente successiva. Rimangono invece invariate le modalità già in atto per le richieste in urgenza e per il ritiro del documento.