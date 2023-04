Pasquetta in pediatria Insieme alla Polizia

La Polizia di Stato è arrivata dai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale San Jacopo, portando tanta cioccolata e istanti di allegria e di serenità. I poliziotti delle Volanti della Questura di Pistoia la mattina del Lunedì dell’Angelo, Pasquetta, si sono infatti presentati all’ingresso principale del San Jacopo con le braccia cariche di uova al cioccolato e tanti gadget della Polizia di Stato da regalare ai bambini e alle bambine che hanno dovuto trascorrere la Pasqua e la Pasquetta da piccoli ricoverati.

I medici e gli infermieri che erano di turno lunedì mattina hanno accolto i poliziotti con grande entusiasmo, partecipando alla consegna dei doni.

Una giornata ricca di sorprese, e non soltanto quelle contenute nella uova di cioccolato, ed emozioni per tutti, ma soprattutto per gli uomini e le donne in divisa, felici di aver regalato, a chi non ha potuto trascorrere la Pasquetta in gita, attimi di gioia e spensieratezza, accompagnati da grandi sorrisi.