Pasqua speciale a Badia Gli amici senza casa ospiti della famiglia Tesi

Una famiglia ‘allargata’, a onorare una tradizione che ormai è diventata tale già da tempo, non solo nella Santa Pasqua ma anche in occasione del Natale. Domenica scorsa alla tavola della famiglia Tesi di Badia a Pacciana c’erano anche alcuni dei senzatetto assistiti da Raggi di speranza in stazione con alcuni volontari dell’associazione. Sentito e commosso anche stavolta il messaggio di Maria Scarpellino Renzi, anima dei "Raggi". "Mi sono spesso domandata come si riconoscono le persone buone – scrive nel suo biglietto Maria -. Questa domanda l’ho rivolta anche agli amici senza dimora. Mi ha colpito la risposta di uno di loro. Mi ha detto: ‘Non importa quello che le persone dicono, ma quale atmosfera creano intorno a sé’. Nessuno è in grado di creare un’atmosfera che non venga direttamente dalla sua anima. Infatti quando siamo insieme a voi – scrive rivolgendosi alla famiglia Tesi – respiriamo un clima di bellezza. Tutti noi vogliamo esprimere gratitudine per le indimenticabili feste trascorse in una atmosfera di gentilezza e attenzione. La vostra generosità è un dono che viene dall’anima. Non importa ciò che si ha, ma ciò che si è. Ringraziamo Gesù risorto per le persone che ci ha donato, che non ci lasciano nella solitudine ma ci fanno sentire l’amore fraterno. Grazie alla famiglia Tesi che riesce a far sbocciare fiori in mezzo alla sabbia e alle pietraie. Desideriamo augurarvi che ogni mattina sorga il sole dentro di voi per illuminare tutti i giorni della vostra vita. Con affetto dalla famiglia Renzi e dagli amici senza dimora".

l.m.