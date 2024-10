Parco nell’ex Cerri: "Riqualificazione al via"

I lavori sono iniziati. Siamo a San Biagio ed è l’intervento di riqualificazione dell’area giochi nel giardino ex Cerri. Nell’ambito di un graduale processo di rinnovamento delle aree a verde pubblico del territorio avviato negli ultimi anni, l’amministrazione comunale ha iniziato, dunque - spiega una nota – l’allestimento di un nuovo spazio attrezzato immerso nel verde, per un investimento complessivo di 146mila euro. Qui i bambini potranno muoversi liberamente, imparare attraverso il gioco e sviluppare competenze sociali in un ambiente sicuro e inclusivo.

Il progetto di riqualificazione è stato sviluppato dall’ufficio verde pubblico del Comune con lo scopo di creare uno spazio ludico dedicato principalmente ai bambini in età prescolare, in cui il gioco e il movimento si alternano a spazi per stimolare la scoperta e lo spirito di avventura. Tra due filari di alberi, verranno collocati percorsi di equilibrio, giochi di rotazione, elementi per giochi di ruolo, una struttura complessa e un’altalena combinata: tanti nuovi giochi, colorati e inclusivi, che permettono ai bambini di socializzare, ma anche di imparare, cooperare, scegliere se e quando giocare, farlo da soli o con gli altri, mentre gli adulti potranno soffermarsi nel giardino circostante.

"Lo scopo di questi interventi di riqualificazione è quello di rinnovare e restituire importanza agli spazi comuni all’aperto, mettendo a disposizione nuove attrezzature ludiche, come abbiamo già fatto, tra i molti, in piazza della Resistenza, a Monteoliveto, al parco della Rana, nelle aree giochi a Gello, alle Fornaci, a Cireglio e Le Querci – sottolinea Alessio Bartolomei, assessore al verde –. Investire sul verde pubblico e sugli spazi all’aperto è una delle chiavi per migliorare il benessere collettivo, per questo stiamo valutando di arricchire ulteriormente questo giardino, offrendo ai cittadini maggiori e soprattutto migliori servizi".