Paolini al teatro Moderno. Le vite dei "Boomers"

Marco Paolini e Patrizia Laquidara sono i protagonisti di "Boomers", spettacolo in scena al teatro Moderno di Agliana stasera, alle 21, nell’ambito della stagione organizzata da Fondazione Toscana spettacolo e Comune. "Boomers" è un salto nei ricordi, nei frammenti di memorie condivise di un piccolo mondo neanche troppo antico, ma tramontato, sepolto nella rapida trasformazione del paesaggio, del costume, della dipendenza da tecnologie portatili e pervasive. Lo spettacolo nasce dall’esperienza di un autore che ha fondato sulla memoria una parte importante del suo lavoro e oggi si interroga su quali siano le risposte possibili del teatro ad un mondo in cui esperienze virtuali e reali sono sempre più mescolate senza gradi di separazione netti. Con curiosità, con attenzione critica e senza pregiudizi si immagina un mercato dei ricordi in forma di gioco, dove chi lo comincia non potrà più farne a meno.

"Boomers" tira fuori conflitti, dinamiche, percorsi, errori storici, occasioni perdute del passato prossimo, di una generazione che ha avuto un impatto pesante sul pianeta sia in termini ecologici che in termini tecnologici ed economici. Ma al tempo stesso una generazione che ha prodotto menti brillanti, personalità, energie e idee che quell’impatto hanno cercato di combatterlo.

I testi sono di Marco Paolini e Michela Signori, consulenza alla drammaturgia Marco Gnaccolini e Simone Tempia. Regia di Marco Paolini e con Luca Chiari, Stefano Dallaporta, Lorenzo Manfredini. Musiche originali di Alfonso Santimone e Patrizia Laquidara, elementi scenici realizzati da Pino Perri e Letizia Frigo, luci Michele Mescalchin, fonica Piero Chinello, assistenza tecnica Pierpaolo Pilla, direzione tecnica Marco Busetto. Lo spettacolo è prodotto da Michela Signori. Coproduzione Jolefilm/Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale. Ringraziamenti a Gianfranco Bettin, Print Materia, Teodomiro Dal Negro Srl, Artesella. Prenotazioni teatro Moderno, 0574.673887, [email protected]. Un cartellone vario, dove si trovano spettacoli divertenti o che suscitano riflessioni sui temi della vita. Prossima data 18 febbraio, L’avaro di Molière con Ugo Dighero e Mariangela Torres.

Piera Salvi