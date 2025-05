Palazzo Vecchio in 3D. L’opera di Gianluca ha conquistato tutti

Gianluca, 17 anni, abitante a Le Piastre, professione studente. Non proprio ordinario, anzi; avendo scoperto una grande passione per la stampa tridimensionale o 3d, ha realizzato una copia di Palazzo Vecchio proprio con questa tecnica. Non solo, ha iniziato la realizzazione di prodotti diversi, ad esempio orologi (perfettamente funzionanti e personalizzati) oltre a gadget di vario genere, tra questi spicca una serie di oggetti ispirati al personaggio di Spiderman, che ha regalato a un ospedale pediatrico in Puglia. Frequenta il liceo Forteguerri con un ottimo rendimento scolastico, è attratto dall’ambito umanistico ancor più che da quello scientifico, senza che questo ne condizioni il rendimento. Gli piace viaggiare ed è dotato di uno spirito curioso, riesce a socializzare con facilità in virtù di un carattere aperto e solare, quest’anno farà il volontario alla Misericordia delle Piastre.

L’idea di costruire il modello di Palazzo Vecchio, costato 49 ore di lavoro più 16 per la torre con un consumo di oltre 200 metri di filo, nasce per caso. La mamma racconta così: "Una sera andammo a Firenze e rimase colpito da Palazzo Vecchio; da allora si è innamorato dell’idea e l’ha realizzata. Gianluca ha mandato le foto al governatore della Toscana, Eugenio Giani che ha fatto i complimenti al ragazzo tramite il suo profilo social, mentre la sindaca di Firenze, Sara Funaro quando ha ricevuto la foto, ha immediatamente risposto a Gianluca ed è nato un contatto. Anche il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ha avuto parole di apprezzamento". Gianluca, aveva già vinto il concorso delle Piastre per il presepio più bello, manco a dirlo con un presepe stampato in 3D. Solo la capanna era di legno, anche quella costruita da lui.

Andrea Nannini