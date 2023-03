"Palazzi abbandonati e vegetazione incolta Degrado tra via Ciliegiole e il San Giorgio"

Nuova denuncia di Legambiente Pistoia sull’abbandono in cui versa l’area si trova compresa tra via Ciliegiole, dove sono i vecchi ingressi, il parcheggio San Giorgio, la zona a lato della Cattedrale ad est e via Pertini a sud. "Su via Ciliegiole – scrive Lagambiente – in particolare, sono ben visibili resti di grosse tubazioni e relativi manometri collegati, probabilmente, a strutture di pompaggio. Segno molto probabile che nel sottosuolo sono allocate cisterne, pozzi, eventuali strutture di accumulazione e distribuzione da anni non più in uso. La domanda allora è: se così stanno le cose, è regolare tutto questo? E’ in linea con la vigente normativa in materia di sicurezza o altro?".

La superficie totale, approssimativamente è di circa 6.000- 6.500 metri quadrati, comprensiva dei piazzali, della vecchia palazzina ad uso uffici, e di un altro fabbricato molto ampio.

"I piazzali sono invasi da cespi di vegetazione selvatica che spunta dall’asfalto e che segnala lo stato di abbandono del luogo. Sul lato sud-est, un piccolo prefabbricato con davanti uno scheletro di tettoia".