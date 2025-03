Paese in lutto. La scomparsa di Guido Mochi

Nella tarda serata di mercoledì, all’età di 89 anni, si è spento nella sua abitazione di Casenuove di Masiano Guido Mochi, persona particolarmente conosciuta nel mondo politico e sociale in special modo a Bonelle dove ha passato gran parte del proprio tempo. "E’ stato un uomo straordinario – fanno sapere dal Comitato di quartiere del paese che gli ha dedicato un bel ricordo – attivista, dirigente, volontario. La sua generosità lo ha portato a essere sempre impegnato in prima persona nelle attività della locale Casa del Popolo, nel Pci, nell’Anpi e nell’Associazione Civile di Bonelle. Non era solo un attivista, ma un uomo di principi, sempre pronto a offrire il suo sostegno morale e a lottare per la giustizia sociale. Ci mancheranno la sua calma riflessiva mai banale, i suoi consigli saggi, il suo inarrestabile entusiasmo, il suo sorriso sincero. Ci mancherai Guido perché il tuo spirito vivrà per sempre nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerti e lottare al tuo fianco". Era il nipote di Sergio Tesi, il primo segretario pistoiese della Federazione del Partito Comunista sul territorio e che per ben tre mandati è stato deputato: proprio con lui avevano la grande passione, ogni domenica, di andare a vedere assieme le partite della Pistoiese allo stadio. Il funerale di Mochi si è tenuto ieri pomeriggio alle cappelle del commiato della Croce Verde: lascia la moglie Silvana, i figli Maurizio e Manila, nipoti e bisnipoti. Alla famiglia giungano le condoglianze anche da parte della nostra redazione. S.M.