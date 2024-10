Padule, riapre il centro visite. Gestione a Federcaccia e Intrecci: "Un patrimonio reso alla comunità"

Nel mese di maggio gli uffici del patrimonio della Regione Toscana hanno affidato per un anno il Centro Visite di Castelmartini, intitolato alla baronessa Irene Alfano Montecuccoli (di proprietà regionale) al comune di Larciano. Il Centro che era stato gestito fino alla data del 31/12/23 dall’associazione Centro di ricerca, documentazione e promozione del Padule di Fucecchio. " Da quella data – afferma la sindaca di Larciano Amidei- era chiuso al pubblico e l’Amministrazione comunale aveva fatto presente più volte agli amministratori regionali che una chiusura duratura avrebbe dato il centro in pasto al degrado e all’abbandono, quando invece le potenzialità ambientali di valorizzazione e tutela del bene in questione sono indescrivibili.

" Il comune si è attivato lavorando alla pubblicazione di un bando per l’uso degli spazi del centro, volto ad associazioni del territorio attive da statuto in campo ambientale (valorizzazione e promozione dell’habitat). A questo bando hanno partecipato e sono risultate aggiudicatarie due associazioni: Intrecci con sede a Castelmartini che si occupa della valorizzazione delle arti storiche dell’intreccio, della conoscenza dell’ambiente e la cui attività è rivolta fra gli altri a ragazzi con disabilità e la sezione di Larciano della Federcaccia, volta alla valorizzazione dell’ambiente del Padule attraverso mostre fotografiche, convegni e incontri sull’avifauna, specie ittiche e varietà tipiche della flora in collaborazione con associazioni specializzate come l’ACMA. Intrecci sarà presente nel centro visite il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13.00 mentre la Federcaccia userà il centro per le proprie attività il martedì dalle 8.30 alle 12.30 e il sabato e domenica dalle 14 alle 18.

"Siamo contenti – dice la sindaca di Larciano Lisa Amidei –che il mondo del volontariato in queste due declinazioni diverse, Intrecci e Federcaccia, abbiano partecipato al bando. Con la loro presenza manterranno il centro visite aperto al pubblico e potranno organizzare visite guidate, corsi e quant’altro sia possibile per la valorizzazione, promozione e tutela del nostro ambiente. Il comune dal suo canto si è riservato la possibilità di aprire il centro alle iniziative di altre associazioni e/o enti che abbiano sempre le medesime finalità. Domenica scorsa si è tenuta la festa del sarello, nell’ambito di un progetto organizzato dai comuni di Larciano e Altopascio col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e con la collaborazione delle associazioni Amici del Padule e Intrecci".

"Da sempre il centro visite è stato sede di importanti iniziative anche organizzate in collaborazione con il comune – spiega l’assessore alla cultura e turismo Sara Sostegni – . La posizione strategica all’ingresso del viale che porta a Le Morette ha fatto sì che il centro sia stato il punto di partenza di interessanti escursioni nel padule di Fucecchio. Adesso è arrivato il momento di ripartire con iniziative volte a promuovere il nostro bel territorio. I visitatori e turisti potranno trovare volontari formati, disponibili alla consegna di materiale informativo e turistico da consultare per scoprire curiosità e bellezze che ci circondano".

Massimo Mancini