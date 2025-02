Pacini eletto coordinatore di Forza Italia

Gabriele Pacini è stato eletto coordinatore di Forza Italia nel congresso del partito che si è tenuto al circolo Mcl di Fognano. Per Pacini è stata una conferma perché ha ricoperto già da un anno la carica di coordinatore, ottenendo un aumento del numero dei tesserati che si è al momento attestato a quota 25 iscritti. In virtù di tale crescita nei tesserati Montale è uno dei quattro comuni in provincia di Pistoia in cui Forza Italia ha tenuto un congresso di partito. "Questo buon risultato nel tesseramento – dice Pacini – ci incoraggia a continuare nell’impegno ad ampliare nel comune di Montale l’adesione alle nostre idee". Come primo punto del suo programma Pacini ha posto il sostegno al gruppo consiliare di centrodestra Noi per Montale presente in consiglio comunale come espressione di un’alleanza di cui fa parte anche Forza Italia: "Offriremo il nostro massimo appoggio ai tre consiglieri comunali di Noi per Montale anche se non sono iscritti del nostro partito e seguiremo con attenzione le vicende amministrative del Comune senza far mancare il nostro contributo di idee e di proposte e con la disponibilità ad ascoltare tutti anche chi appartiene ad altri gruppi consiliari". La direzione del partito uscita dal congresso è composta, oltre che dal coordinatore Gabriele Pacini, dal vicecoordinatore Stefano Niccolai ed Eleonora Baldi che è stata a lungo coordinatrice a Montale e ricopre attualmente l’incarico di supervisore della Piana. Nel suo intervento al congresso Eleonora Baldi ha tracciato un excursus sulla storia del coordinamento di Forza Italia a Montale a partire dal 1999. Nelle intenzioni della nuova direzione ci sono incontri con esponenti politici locali e nazionali e banchini in piazza.

G.B.