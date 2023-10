Ottobre di concerti: si parte con il tributo ai Queen. Poi conto alla rovescia per Eugenio Bennato

Dopo una partenza davvero incredibile per affluenza di pubblico, si apre adesso ottobre un mese che per il Santomato Live, punto di riferimento per la musica dal vivo in Toscana, già si annuncia esplosivo. Basti citare uno dei nomi di punta di questo cartellone che si apre, quello di Eugenio Bennato, che sarà al Live il 27 ottobre quale tappa del tour Vento popolare. Intanto però è tempo di pensare a questa seconda tranche di appuntamenti.

Si parte già stasera con la prima della stagione Jam Session a tema che per questa settimana mette al centro i fantastici Queen. L’appuntamento si ripeterà ogni mese. Venerdì serata cover con un ritorno qui al Santomato dopo quattro anni dall’ultima volta. Ad infiammare il pubblico ci sarà la band romana dei Big Ones, la migliore europea per il tributo agli Aerosmith.

A chiudere il set della settimana sabato una serata tutta da ballare con gli anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila con l’irresistibile disco live con il "Divina show" che tanto successo ottennero nella scorsa stagione. Non solo musica al Santomato Live, dove la sera dei converti si può anche cenare. E, formula che vince non si cambia: il programma prevede alle 20 una ricchissima cena a buffet e poi il live show dalle 22 circa.

Ma la richiesta anche per la cena è alta e per questo è consigliata la prenotazione chiamando lo 0573.760747 o il 333.4657051. Il Santomato Live si tiene nei locali del circolo Arci, in via Montalese 25A.

