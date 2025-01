Ore contate per i furbetti dei rifiuti. Arrivano gli ispettori ambientali

A partire da febbraio, anche il comune di Montale farà un importante passo avanti in tema di decoro urbano e normative ambientali. Dal mese prossimo entreranno infatti in servizio gli ispettori ambientali di Alia Multiutility, che opereranno a stretto contatto con le forze dell’ordine locali attraverso progetti mirati e indirizzati anche alla responsabilizzazione del singolo cittadino. Montale andrà a unirsi ai più di 30 comuni della Toscana Centrale che già oggi usufruiscono di questo prezioso servizio. "Mantenere il decoro dei vari territori è un gioco di squadra – ha detto Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility –, così come garantire la tutela dell’ambiente. Nel 2023 Montale ha quasi raggiunto il 69% di raccolta differenziata e siamo sicuri che gli ispettori ambientali contribuiranno a migliorare ulteriormente questi numeri".

Nel dettaglio, sono previsti tre progetti distinti. "Montale Città Pulita": prevede una serie di controlli e verifiche sul corretto conferimento dei rifiuti e sulle raccolte differenziate, "Pronto Intervento Ambientale": prevede controlli e verifiche attivate in seguito a segnalazioni da parte del Comune, della polizia municipale e dei cittadini attraverso l’apposita applicazione di Alia, mentre "Controlli anti-abbandoni" consisterà in azioni di pattugliamento e di lotta agli abbandoni di rifiuti.

"L’attivazione del servizio di controllo da parte degli ispettori ambientali sul nostro territorio è importantissimo – ha sottolineato il sindaco Ferdinando Betti –, e molto utile per incentivare la popolazione al corretto conferimento dei rifiuti e incrementare di conseguenza la raccolta differenziata. Questa sorta di “vigilanza“, inoltre – ha sottolineato Betti –, servirà a disincentivare l’abbandono sul territorio di ingombranti o rifiuti di altro genere affinché non si creino punti di discariche abusive. La collaborazione tra istituzioni e cittadini, a mio avviso, da sempre è la forza di un paese".

Un ruolo chiave sarà ricoperto dagli ispettori ambientali, figure specializzate che nel corso di tutto il 2024, nei territori gestiti da Alia, hanno complessivamente effettuato circa 79.000 controlli ed elevato più di 2.700 verbali, per un controvalore di oltre 385.000 euro.

"È fondamentale che la battaglia quotidiana degli ispettori ambientali contro l’abbandono dei rifiuti e contro i comportamenti incivili sia sostenuta dal senso civico dei cittadini – ha concluso Simone Boschi, direttore dell’area Controllo e rendicontazione servizi di Alia –. Oggi grazie ad Aliapp gli utenti possono segnalare i rifiuti abbandonati, indicando il luogo dell’abbandono, allegando la foto dei rifiuti e ricevendo un feedback sulla rimozione, ma anche segnalare un mancato ritiro o svuotamento, prenotare un ritiro ingombranti e approfittare con facilità di tante altre nuove funzioni molto utili per semplificare la vita di tutti i giorni. Anche questi sono piccoli gesti per tutelare l’ambiente e il decoro".

Michele Flori