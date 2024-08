Orario prolungato ai nidi comunali. Il sondaggio per capire le richieste

Il primo step è raccogliere le iscrizioni dei nidi Il Grillo, Il Faro, Il Sole e Lagomago per capire quante famiglie siano interessate al servizio rivolto ai bambini e alle bambine che sono già iscritti agli stessi nidi e usufruiscono dell’orario di uscita alle 15.30. Sono già aperte le iscrizioni online per il prolungamento dell’orario dei nidi comunali. Il prolungamento è affidato al Consorzio Co&So, che lo gestirà attraverso la consorziata Intrecci Cooperativa Sociale. Il Consorzio – si apprende – ha già svolto questa attività negli anni passati, con l’apprezzamento delle famiglie che ne hanno usufruito ed in completa integrazione e collaborazione con il personale che opera nei quattro nidi di infanzia comunali.Il servizio partirà dal mese di novembre se il numero delle iscrizioni raggiungerà un minimo di sette bambini per ogni nido. A quel punto il servizio potrà partire per un massimo di due nidi d’infanzia, nei giorni di apertura previsti dal calendario scolastico dei servizi educativi comunali. Nel caso in cui venga raggiunto un numero minimo di sette bambini in più di due nidi, sarà scelto di attivare il servizio in base a vari criteri, tra i quali quelli con un maggiore numero di domande di iscrizione al prolungamento.

Gli interessati hanno tempo fino a sabato 21 settembre per iscriversi online sul sito del Comune. Sono tre – spiega l’amministrazione – le fasce orarie che le famiglie potranno scegliere: dalle 15.30 alle 16.30, dalle 15.30 alle 17.30 e dalle 15.30 alle 18. Il costo varia in base all’orario scelto e terrà conto delle richieste di agevolazione tariffarie su base Isee. La giunta ha stabilito, inoltre, di riconoscere un abbattimento della retta, che sarà quantificato al termine dell’istruttoria delle domande pervenute. Per garantire il benessere dei bambini e la continuità è prevista ogni giorno, nel momento del passaggio, una fase di compresenza degli educatori comunali e di quelli della cooperativa per facilitare ai piccoli la conoscenza degli ulteriori adulti di riferimento. La progettazione educativa pomeridiana è realizzata in continuità con quella del servizio, con il quale sono previsti incontri di verifica periodici.