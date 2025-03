"Operazione anti droga, ora servono misure per la nostra sicurezza"

I consiglieri comunali del gruppo di centrodestra ’Noi per Montale’ e le forze politiche del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Lega) intervengono sul tema della sicurezza a Montale dopo la maxi-operazione antidroga compiuta dai Carabinieri e accusano il sindaco di "immobilismo". Il comunicato firmato dai tre consiglieri comunali Lorenzo Bandinelli (capogruppo), Greta Cavaciocchi e Michael Paperetti oltre che dal coordinatore comunale di Forza Italia Gabriele Pacini e dal coordinatore della Lega per la piana Giancarlo Noci esordisce con un ringraziamento "al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montale Massimiliano Moncini e tutta la sua squadra per l’egregio servizio svolto alla città e anche la madre che ha avuto il coraggio di denunciare. Per noi – continuano i firmatari - la sicurezza è un bene pubblico, un diritto primario e una componente indispensabile per la qualità della vita. La nostra piazza, così come alcune tra le vie principali del paese – afferma il centrodestra - purtroppo, sono diventate centri di spaccio al dettaglio, sia di pomeriggio che di sera, con un target preferenziale costituito da minorenni. Non vogliamo creare allarmismi - assicurano gli esponenti del centrodestra - piuttosto desideriamo destare l’amministrazione comunale dal "sonno dogmatico", affinché la sicurezza torni a essere una priorità nelle scelte politiche locali. Sembra che la giunta Betti ter continui a essere miope dinanzi al dilagarsi di episodi di micro e macrocriminalità che interessano il territorio: vari episodi di furti, razzie, atti vandalici, microcriminalità giovanile che continuano a macchiare la città di Montale. In questi anni - sostiene il centrodestra - il sindaco ha sempre preferito mistificare la realtà, quasi facendo credere che Montale, tutto sommato, sia una sorta di "Paese di Bengodi". Il capogruppo di maggioranza Salvador Righi ha recentemente dichiarato che "Montale non è il Far West". Siamo sempre più stupiti – continuano i firmatari - dall’assenza di misure di prevenzione da parte del sindaco e della giunta e ci domandiamo fin dove si debba arrivare prima che il tema sicurezza torni realmente all’ordine del giorno nell’agenda politica comunale. La lontananza del governo cittadino è sotto gli occhi di tutti – afferma il comunicato - come lo sono i segnali di inquietudine avvertiti da tanti montalesi. Siamo colpiti – conclude il centrodestra - dall’immobilismo dell’amministrazione".