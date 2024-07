Oneri di urbanizzazione, nuove regole per avere i contributi

Il consiglio comunale – che si è aperto con un minuto di silenzio per omaggiare il professore Giuliano Papini faro per decenni faro della cultura e la formazione umanistica – è infine passato alla discussione sull’aggiornamento e le modifiche del Regolamento per l’assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per le chiese e gli altri edifici religiosi, i centri sociali e per le aree destinate alle attrezzature culturali e sanitarie.

"L’amministrazione comunale, su indicazione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, – ha spiegato l’assessore Cialdi – ha aggiornato il Regolamento per l’attribuzione degli oneri di urbanizzazione perché contiene una serie di richiami normativi non più in vigore. Inoltre sono stati modificati alcuni articoli. Tra le novità importanti la copertura del finanziamento passa dal 50 all’80% delle spese che chiese e associazioni del terzo settore possono richiedere al Comune tramite apposito bando".