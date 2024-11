Olio e castagne, grande successo della doppia festa in piazza

Ha avuto un notevole successo di pubblico la doppia festa dell’olio e della castagne organizzata per la prima volta insieme dal Comune di Montale, che ha promosso l’evento Degustolio, e dal Comitato Festeggiamenti che ha proposto la 37esima edizione della sua collaudata Festa d’Autunno. La combinazione è stata apprezzata dai tanti visitatori che hanno gustato non solo i derivati delle castagne e l’olio nuovo, ma anche altre prelibatezze gastronomiche presentate dagli esercizi commerciali del paese. Le file alle transenne del Comitato Festeggiamenti e agli stand delle aziende agricole e dei commercianti locali sono cominciate all’inizio del pomeriggio e sono proseguite fino alla sera tanto che alle 19, ora prevista per la chiusura, ancora c’erano persone sedute ai tavolini in piazza. Entrambe le feste si sono svolte nella piazza Matteotti con l’ampliamento in un tratto di strada laterale lasciando libera e utilizzabile come parcheggio la piazza Giovanni XXIII.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Comitato Festeggiamenti Nicola Risaliti e dall’assessora al turismo e alle attività produttive Luisa Innocenti che aveva promosso anche la precedente iniziativa Montale Degustavino. La riuscita di entrambe le iniziative incoraggia gli organizzatori a ripeterle il prossimo anno. Tra gli stand presenti in piazza anche quello di Ager Oliva, l’azienda che propone l’originale iniziativa della adozione degli olivi abbandonati per evitare che siano lasciati all’incuria. Erano presenti in piazza anche la fattoria di Colle Alberto di Montale, le aziende Galligani di Quarrata, Ti Garba di Luca Varini di Pieve a Nievole e La Maschera di Roi Maccioni di Larciano. Alla festa ha collaborato col Comune di Montale anche la Coldiretti di Pistoia. I prodotti gastronomici sono stati proposti da Alimentari Luca Barni, Le Dolci Delizie, Pizzeria Tobago, Ristorante Il Cochino e La Ciccia di Simone tutte di Montale e dall’enogastronomia Sergio 1974 di Montemurlo e dalla birreria La Degna Tana di Pistoia. La festa d’autunno del Comitato Festeggiamenti ha offerto frugiate, necci, castagnaccio, zonzelle e migliacci.

G.B.