"Ogni giorno sia il 25 novembre". Un dibattito contro la violenza

Oggi, dalle ore 15.15 in poi, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il Gruppo Avvocati presso la Biblioteca del Tribunale di Pistoia e il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia presentano, nell’aula magna della scuola media Marconi-Roncalli, in via Porta Al Borgo, Bastione Thyrion, l’iniziativa "Tutti i giorni sia il 25 novembre. Sì al Rispetto, No al Possesso", rivolta a insegnanti e genitori, avvocati e magistrati e a tutta la cittadinanza. Dopo la presentazione a cura dell’avvocato Nicola Caldarulo, responsabile del Guppo Avvocati Biblioteca, e dell’avvocato Massimo Chiossi, presidente del Comitato pari opportunità, il Comitato consegnerà alle Biblioteche del Tribunale di Pistoia e del’Istituto Comprensivo Marconi Frosini una copia del volume "Codice Rosso". Alle 15,30 la proiezione del film "Racconti da Stoccolma" (di Anders Nilsson, Germania- Svezia 2006): tre scenari diversi di violenza, premiato nel 2007 da Amnesty International. Al termine, alle ore 17.45, inizierà il dibattito che coinvolgerà insegnanti, genitori, avvocati, magistrati e tutti gli intervenuti. Sono previsti gli interventi del sostituto procuratore della Repubblica di Pistoia, Linda Gambassi e dell’avvocato penalista Elena Mucci, del foro di Pistoia. La conclusione dell’evento, che si svolge in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Marconi Frosini, è prevista per le 18.50.