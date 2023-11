Oggi l’inaugurazione di un nuovo circolo Anpi dedicato alla figura dell’alpino Villy Pasquali

Un nuovo circolo ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) quale presidio antifascista sul territorio. Oggi, dalle 17 al circolo Arci Le Fornaci di Pistoia, si terrà un incontro in occasione dell’inaugurazione del circolo ANPI. Il circolo, che avrà sede proprio all’interno dell’Arci Le Fornaci, sarà intitolato all’alpino Villy Pasquali, l’unico pistoiese insignito di medaglia d’oro alla memoria per il contributo dato alla Resistenza jugoslava in Montenegro contro gli occupanti nazifascisti. Tale intitolazione nasce dalla presenza nel quartiere di un cippo intitolato alla Divisione Garibaldi, nata dal XIV gruppo di armata del Regio Esercito italiano, che dopo l’8 settembre fece la scelta di unirsi alla Resistenza jugoslava in Montenegro, assumendo questo nome. Questo è il programma della manifestazione. Dalle 17, con coordinatore Simone Turchi, ecco l’intervento di apertura affidato a Renzo Corsini, presidente della sezione Pietro Gherardini, e intitolato "Un circolo ANPI alle Fornaci come presidio antifascista sul territorio"; poi toccherà allo stesso Turchi, responsabile del circolo ANPI, con "Proposte per il futuro del circolo", infine il saluto di un rappresentante del circolo ARCI Le Fornaci. Anche Sergio Goretti, direttore della rivista "Camicia Rossa", porterà il suo saluto, mentre a Rosalba Bonacchi, vicepresidente della sezione Pietro Gherardini, toccherà la "Presentazione della mostra Fascismo, Foibe, Esodo". Filippo Mazzoni, vicepresidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Pistoia, parlerà de "La figura di Villy Pasquali nella Resistenza jugoslava"; il Coro Antifascista Pistoiese si esibirà in "Canti della Resistenza italiana in Jugoslavia". Dalle 21, con coordinatrice Rosalba Bonacchi, previsto un dibattito su "Partigiani Italiani in Jugoslavia, partigiani jugoslavi in Italia". L’apertura affidata ad Aldo Bartoli, presidente provinciale ANPI.

Gianluca Barni