Oggi l’atteso start del "Pinocchio sugli sci" Confcommercio soddisfatta: "Linfa vitale"

Pinocchio sugli sci è l’appuntamento che da oggi – primo giorno con due gare di slalom gigante in contemporanea: sulla pista Zeno 3 la categoria Baby 1 (under 9), sulla Stadio da slalom la Baby 2 (under 10) – fino al primo aprile vedrà riuniti all’Abetone circa 1600 giovani sciatori confrontarsi alla scoperta dei campioni del futuro, come è stato per molti assi del passato e del presente. Non solo sport, però. Infatti Confcommercio ne mette in rilievo anche gli aspetti turistici: "Afflusso che fa bene dopo i mesi di chiusura, Pinocchio sugli sci torna a rendere l’Abetone capitale mondiale delle competizioni giovanili, rappresentando un’ulteriore boccata d’ossigeno per tutta la Montagna pistoiese, largamente danneggiata dalle chiusure della prima parte di stagione. Un biglietto da visita unico per il territorio: ne conferma la rilevanza strategica in termini di turismo sportivo e, anche per questo, deve essere sempre più sostenuto". "Pinocchio sugli sci - spiega Rolando Galli, Presidente del Consorzio APM e della Società Abetone Funivie - è una di quelle manifestazioni capaci di fendere trasversalmente intere generazioni, grazie ad un format intelligente, che si arricchisce ad ogni edizione con ospiti ed eventi collaterali di primo rilievo. Il fatto che la Montagna si appresti ad ospitare questi giovani atleti, uniti a famiglie e accompagnatori, costituisce davvero un’iniezione di fiducia per tutto il comparto, squassato dalla tremenda crisi della prima parte di stagione, quando l’assenza di neve ha lasciato tutti al palo".