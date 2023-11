Oggi l’appuntamento con Antonella Lattanzi

Archiviato il primo appuntamento, si pensa già al "giorno due" (sempre alla libreria Lo Spazio) del festival ‘Pari e dispari’ ideato dall’avvocata Chiara Mazzeo, già consigliera provinciale di parità, e da Cristina Privitera, caporedattrice de La Nazione, con il sostegno di ChiantiBanca e del portale Luce! in veste di media partner. Oggi alle 18 incontro con la scrittrice Antonella Lattanzi che nel suo ultimo lavoro, il romanzo autobiografico "Cose che non si raccontano" (Einaudi, 2023) racconta la propria esperienza personale con la ricerca di un figlio. Lattanzi dialogherà con il dottor Vito Cela, ginecologo e responsabile della pma dell’azienda ospedaliera universitaria di Pisa, esperto di infertilità di coppia e procreazione assistita. Domani si parte già alle 16.30 con Paola Catapano, giornalista, conduttrice televisiva e comunicatrice scientifica al Cern di Ginevra dialogherà con il docente Ilic Aiardi di Pistoia. Catapano è tornata da poco in libreria con "Ottantesimo parallelo. Un’avventura tra scienza e ghiacci" (Salani, 2023), diario di viaggio della spedizione Polarquest2018. Alle 18.30 il microfono passa a Giorgio Vallortigara, neuroscienziato, già direttore scientifico del Cimec (Centro Interdipartimentale Mente e Cervello) dell’Università di Trento. Presenterà la sua ultima pubblicazione "Il pulcino di Kant" (Adelphi, 2023), in dialogo con Cesare Sartori, giornalista, e Laura Tirelli, neurologa. Utimo giorno domenica (ore 18) con il fotografo pistoiese Luca Bracali e Chiara Montanari ingegnere e prima donna italiana ad aver guidato una spedizione internazionale in Antartide. Di questa e altre esperienze ha raccontato nel libro "Cronache dai ghiacci, 90 giorni in Antartide" (Mondadori, 2015), dove propone l’idea che il mondo contemporaneo stia diventando sempre più simile all’Antartide. Modera l’incontro Lisa Ciardi, giornalista de La Nazione.