Oggi la convention di Confartigianato

Sostenibilità economica, energetica, ambientale e sociale. Ma anche welfare e lavoro, risorse umane e politiche di genere. Saranno questi gli argomenti della Convention 2023 di Confartigianato Pistoia, dal titolo "La persona al centro dell’impresa sostenibile", che si terrà oggi dalle 16:30, presso Toscana Fair. Ospiti dell’evento saranno Alessandro Corrieri, presidente di Confartigianato Imprese Pistoia, Fausta Bergamotto, sottosegretario del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato Imprese. "Le aziende oggi sono tanto sostenibili quanto più prendono in considerazione e mettono al centro dei loro obiettivi, i valori intangibili d’impresa e ne misurano l’efficacia – sottolinea Corrieri –. In particolare, tra i 17 obiettivi per lo Sviluppo sostenibile individuati dall’Onu, è previsto il lavoro dignitoso con la crescita sostenibile che, unito agli obiettivi principali che mirano a realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione, getta le basi per un’organizzazione ed una gestione delle risorse umane che sia efficace, efficiente e anche lungimirante". Partner della Convention 2023 sono Campanella Costruzioni, D’agostino Express, Sima Energia, Nuova SA.CA. e Brandini Spa.