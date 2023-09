"Occhi vigili su Agliana". Otto nuove telecamere anti degrado e criminalità

Un’operazione da circa 35mila euro, che porterà fra le altre cose all’installazione di otto nuove telecamere capaci di leggere le targhe dei veicoli che si spostano sul territorio comunale. Questo è quanto promette il progetto "Occhi vigili su Agliana", che l’amministrazione conta di poter realizzare in futuro anche intercettando i contributi della Regioni. Un piano, redatto dalla comandante della polizia municipale Maria Pignatiello, che prevede di adeguare il software di gestione dell’attuale sistema di lettura targhe e di implementare l’impianto di videosorveglianza, mediante la realizzazione di ulteriori postazioni. Sono già state individuate le aree in cui collocare gli apparecchi. Stando al progetto, due telecamere troveranno posto in Piazza IV Novembre, "al fine di potenziare azioni di sicurezza pubblica e la lotta al degrado e alla micro-criminalità". Una telecamera sarà invece installata in via Coppi e dovrà fornire un supporto decisivo nel contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Le restanti cinque monitoreranno il transito delle vetture, in entrata e in uscita. L’idea è di posizionare due telecamere in via Pratese (ai giardini De Andrè, e in via Monza) altre due sulla Variante Pratese e una alla Ferruccia, sulla SP6. Un’opera che la giunta Benesperi conta di coprire in parte (ammontante a 25mila euro) con fondi regionali.

Giovanni Fiorentino