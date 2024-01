Nuovo servizio civile. Ora si può al pronto soccorso

Il progetto si chiama "L’accoglienza nel pronto soccorso: maneggiare con cura" e per questo l’Ausl Toscana Centro cerca complessivamente 39 giovani. Si tratta di un progetto promosso dal dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. I 39 volontari del Servizio Civile (10 posti sono riservati ai giovani con minori opportunità) saranno impiegati nei pronto soccorsi aziendali. Per quanto riguarda la zona pistoiese e la Valdinievole le figure ricercate sono in totale 10 volontari di cui 3 giovani con minori opportunità: ospedale San Jacopo di Pistoia 8 volontari (di cui 2 Gmo); presidio ospedale S.S. Cosma e Damiano due volontari (di cui 1 Gmo).

Il progetto – spiega una nota – si propone di incidere per favorire il pieno recupero della centralità del paziente, affinché nel permanere in pronto soccorso ci sia una presa in carico non solo degli aspetti fisici della malattia ma anche di quelli psicologici, relazionali e sociali che permettano di ridurre il tasso di abbandono da parte del pazienti del percorso prima della sua conclusione. Un’innovazione che comporta l’esigenza di conciliare politiche di accoglienza, informazione e comfort con l’adozione di percorsi assistenziali il più possibile condivisi e partecipati con il cittadino. Il servizio civile ha una durata di 12 mesi: è svolto per 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di 5 giorni a settimana.

L’assegno mensile sarà pari a 507,30 euro suscettibile di essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. I candidati, una volta superata l’apposita selezione ed avviati al servizio, dovranno obbligatoriamente partecipare alla formazione generale e alla formazione specifica prevista dal progetto. I giovani candidati, per meglio orientarsi nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare gli strumenti di ricerca messi a disposizione dalla piattaforma e sui siti internet del Dipartimento, possono fare riferimento agli enti di servizio civile sui territori. Per informazioni contattare: 055 6937740-7552.