Nuovo ripetitore. Scatta la rabbia dei residenti

Da qualche giorno è stato aperto un cantiere, in un terreno privato, adiacente a via Salvo D’Acquisto (proprio di fronte al distributore di carburanti) che dovrà portare, nel giro di 40 giorni come scritto sul cartello d’accesso all’area e con un importo previsto di 40mila euro, all’installazione di un nuovo ripetitore per la telefonia mobile 4G/5G. Una novità che ha messo in subbuglio i residenti della zona che hanno immediatamente aperto una raccolta firme per capire cosa succederà, visto che a quanto pare nessuno li aveva messi al corrente dell’arrivo di questa nuova antenna. "Si tratta di un ripetitore impianto radioelettrico con potenza superiore ai 20W – fanno sapere i residenti della zona – e nelle vicinanze c’è un asilo, una scuola elementare, un parco pubblico oltre a numerose abitazioni ed esercizi pubblici. Abbiamo indetto una raccolta firme che, dopo due giorni, aveva già superato quota 100 fra i genitori degli alunni, i frequentatori del parco pubblico "Norma Cossetto" (immediatamente a ridosso del cantiere), i residenti e i lavoratori della zona". In questa lettera corredata da questo numero cospicuo di sottoscrizioni, vengono chiesti quattro aspetti principali. Il primo è se sia opportuna la costruzione dell’impianto in una zona altamente popolata e frequentata, il secondo è quello di chiedersi se non ci sia un interesse pubblico da anteporre allo sviluppo tecnologico e interesse privato. E poi la richiesta di un dialogo con le istituzioni, in primis il sindaco, per valutare il riposizionamento dell’opera. L’area, fanno notare i residenti, risulta classificata tra le "Aree verdi attrezzate".

S.M.