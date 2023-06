Nuovo open day al Convento di Giaccherino Un’occasione d’arte, di storia e di cultura

Storia, cultura e fascino a convivere in un luogo incantevole come il Convento di Giaccherino. Torna l’iniziativa dell’Open day, fissata per domani, domenica 18 giugno, occasione imperdibile per ammirare da vicino la storia e il patrimonio artistico qui conservati. Porte aperte a chiunque voglia vedere o rivedere questo luogo magico, secondo due modalità: al mattino, dalle 10 alle 12, visite libere e gratuite, mentre al pomeriggio al costo di cinque euro a persona (gratis per minori di 12 anni) sarà possibile partecipare a un tour guidato condotto dallo storico dell’arte pistoiese Lorenzo Cipriani. La seconda opzione prevede tre visite distinte con partenze alle 15, alle 16 e alle 17. La prenotazione per queste è obbligatoria: 0573.911229; [email protected]