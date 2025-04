Nuovo defibrillatore al circolo. Grazie alla donazione di Amip

È stato inaugurato nella mattinata di ieri un nuovo presidio di primo soccorso presso il Circolo MCL di Chiesina Montalese in via di Cafaggio 63. All’esterno dei locali del circolo, accessibile a tutti, è stato infatti installato un Defibrillatore Semiautomatico Esterno DAE al servizio dell’intera comunità locale e degli operatori specializzati nel primo soccorso, che potranno così avvalersi così di una ulteriore postazione esterna.

Il dispositivo sanitario è stato donato dall’Associazione Micologica Pistoiese A.MI.P. OdV, che lì ha sede da oltre un decennio, unica associazione provinciale in materia di funghi e che annovera tra decine di soci anche esperti micologi. Dopo la benedizione del parroco Don Alessandro Marini, il presidente Ezio Bertocci ha ringraziato tutti i cittadini, le autorità, gli operatori sanitari presenti, nonché lo stesso Circolo per la disponibilità, ricordando come il consiglio direttivo abbia caldeggiato da subito ed energicamente la donazione di uno strumento salvavita di valore significativo.

"Ringrazio l’associazione A.MI.P. per il gesto davvero apprezzabile per l’intera città – aggiunge il consigliere comunale Salvatore Patanè, in rappresentanza dell’Amministrazione –. La donazione è ancora più meritevole perché promossa da un’associazione di volontariato, a conferma di quanto il terzo settore è e rimane una risorsa inesauribile e consolidata per l’intera comunità pistoiese". L’Associazione A.MI.P. ha fatto sapere che a breve sarà organizzato un corso sull’utilizzo del DAE nei locali del Circolo: le modalità che saranno comunicate sul sito dell’associazione www.amip-pistoia.com