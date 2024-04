Nuovo asfalto sul viadotto: "Tempi certi"

Il consigliere comunale del Comune di San Marcello Piteglio, Carlo Vivarelli, ha inviato una pec alla Provincia di Pistoia e per conoscenza al Comune di San Marcello Piteglio per sapere chi ha asfaltato nuovamente il tratto di strada vicino al viadotto di Maresca, perché, e chi ha pagato, e se i lavori che devono portare al posizionamento del guard rail sono stati effettivamente assegnati, se no perché, e se si perché questi lavori tardano ad essere eseguiti. "La pazienza della Comunità di Maresca – scrive Vivarelli – è ben oltre il limite e non verrà tollerato un ritardo che infici l’apertura del viadotto oltre l’estate, cosa che giudicheremmo intollerabile. Sono personalmente pronto a nuove azioni giudiziarie affinché la vergogna del viadotto di Maresca finisca al più presto. Attendo la risposta, che spero sia a stretto giro di posta, dalla Provincia di Pistoia". Il testo della missiva richiama gli eventi dei giorni scorsi chiedendo spiegazioni: "Chiedo chiarimenti riguardo al fatto che nei giorni scorsi sono stati fatti dei lavori di riasfaltatura nella strada provinciale nelle vicinanze del viadotto di Maresca, mentre risulta che detti lavori dovessero invece essere terminati. Vi chiedo chi ha fatto i lavori e chi ha sostenuto il costo. Vi chiedo inoltre se i lavori riguardanti il guard rail da posizionare sul viadotto di Maresca sono stati assegnati ad oggi o meno e se si per quale motivo essi lavori non sono stati ultimati, mentre dalle comunicazioni sia nel consiglio comunale di San Marcello Piteglio che durante una recente assemblea tenutasi nella località di Maresca risulterebbero assegnati e solo da terminare, in altre parole risulterebbe soltanto da posizionare il guard rail".

Andrea Nannini