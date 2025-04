Nuovo appello contro il degrado: "Siamo vicini all’esasperazione"

"Intervenite prima che si arrivi al massimo dell’esasperazione". Dal centro di Agliana si alzano ancora proteste per il comportamento di adolescenti che causano degrado e disturbo, ponendosi davanti agli adulti con atteggiamento di sfida o derisione. Tra i portavoce di un disagio generale Simone Gualandi, titolare del bar pasticceria Gallo Nero e un anziano residente, Nino Ricotta. "Il problema non è più solo su piazza IV Novembre – dice sconsolato Ricotta –. Alcuni adolescenti, ragazzi e ragazze, hanno scoperto un passaggio privato che da via Della Repubblica porta sul retro delle case di via IV Novembre. Saltano anche le recinzioni e ce li troviamo sotto casa con comportamenti derisori, nelle parole e nei gesti. Talvolta tirano anche sassi contro le case. Abbiamo provato a richiamarli, ma ci ridono in faccia. E’ una violazione della proprietà privata, ci siamo rivolti ai carabinieri. Stessa cosa accade su piazza IV novembre, nel pomeriggio, dalle 16 alle 19". Le persone dicono di essere esasperate, ormai da anni, per i disturbi, lo sporco e bottiglie rotte. "Siamo in primavera e d’estate sarà peggio, come tutti gli anni – si lamentano i residenti –. Ragazzini che qualche volta tirano anche calci alle auto e limitano la nostra libertà, perché anche quando attraversiamo a piedi piazza IV Novembre o piazza Gramsci offendono e ci deridono. Facciamo un appello accorato a tutte le istituzioni per porre fine a questa situazione divenuta insostenibile". Simone Gualandi, del bar pasticceria Gallo Nero, che si affaccia sulle due piazze centrali di Agliana, parla dei bivacchi notturni: "Arrivo nel locale alle 4.30 del mattino e trovo spesso il dehor su piazza Gramsci devastato: sedie rovinate, tavoli abbruciacchiati e pieni di lattine, bottiglie e mozziconi di sigarette. Chiudo il dehor con le tende, ma le rompono e si intrufolano all’interno. Subisco danni ingenti: chi ne risponde?".

Sporcizia e vetri rotti anche nel vialetto pedonale che collega via Livorno e piazza IV Novembre. Nell’ottobre scorso, una trentina di residenti in via Livorno presentarono un esposto alla Procura di Pistoia, segnalando una situazione divenuta insopportabile, a causa di un gruppo di giovani che aveva preso d’assalto il parcheggio accanto ai giardini pubblici e quello davanti all’ingresso della scuola Rodari, dal pomeriggio fino a notte, impedendo l’utilizzo di gran parte dei posteggi, giocando a pallone e danneggiando auto e finestre. Ora riferiscono: "Purtroppo ci sono ancora ragazzi che urlano e prendono a calci i bidoncini della differenziata messi fuori. Ora giocano a pallone soprattutto davanti all’ingresso della scuola Rodari, lasciano sporco e danni. Non ci sono le telecamere? Noi segnaliamo ai carabinieri, ma la situazione è sempre molto critica".

Piera Salvi