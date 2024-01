Nuovi soccorritori autisti esperti. Giorno di esami alla Misericordia

Abilità di guida di grado differenziato di difficiltà e conoscenza del mezzo. Un giorno di esami per la Misericordia di Pistoia ed il suo gruppo formazione guida sicura. Il gruppo domani sarà impegnatocon le prove per abilitazione alla guida per soccorritori autisti, come richiesto dalla nuova legge regionale. Saranno abilitati nuovi autisti per la guida di mezzi in emergenza e nuovi autisti per la guida dei mezzi in urgenza. A Sant’Agostino nell’area dove solitamente viene attrezzato il luna park durante il periodo del luglio pistoiese, per l’esame del modulo emergenze verrà preparato un percorso con 7 esercizi con l’obiettivo di valutare la capacità dei singoli volontari di condurre in sicurezza un’ambulanza di questa tipologia. Nella stessa area, conclusi i test per il modulo emergenze, verrà preparato un percorso con 7 esercizi per valutare la capacità dei singoli volontari di condurre in sicurezza un’ambulanza di tipo ordinario (modulo urgenze).