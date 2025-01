Nuovi marciapiedi e più sicurezza per i pedoni

PISTOIA

Proseguono i lavori di rifacimento dei marciapiedi a Pistoia, con nuovi interventi che prenderanno il via domani, mercoledì 15 gennaio, in via Beato Angelico. L’intervento si articolerà in due fasi: inizialmente sarà ristrutturato un lato della strada, per poi passare all’altro, al fine di garantire sempre la continuità di percorrenza per i pedoni. Successivamente, i lavori si estenderanno in via Cardinale Fabroni, all’angolo con via Savonarola, e infine in un tratto di via Savonarola compreso tra via Beato Angelico e via Cardinale Fabroni. Questo intervento rientra in un piano di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei marciapiedi su tutto il territorio comunale, che prevede un investimento complessivo di 149.500 euro. Il secondo stralcio di lavori, che ha un valore di 68.211 euro, è stato affidato all’impresa Lorenzini s.r.l. di Ponte Buggianese. L’assessore alla viabilità e infrastrutture, Alessio Bartolomei, ha sottolineato: "Dopo la conclusione del primo lotto di interventi in via Caduti del Lavoro e in un tratto di via dei Macelli, continuano i lavori di sistemazione dei marciapiedi nella zona di Pistoia Ovest.

L’accordo quadro per gli anni 2024-2027 prevede la ristrutturazione dei marciapiedi con l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche, oltre a realizzare percorsi più sicuri per i pedoni, migliorando anche l’aspetto estetico e di decoro urbano". I lavori consistono nella demolizione dei vecchi marciapiedi, e, dove necessario, dei cordonati esistenti. In seguito, sarà realizzata una nuova pavimentazione e saranno installati percorsi tattili plantari integrati, per garantire la mobilità autonoma e sicura delle persone non vedenti e ipovedenti.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sono previste alcune modifiche alla viabilità. Dal 15 al 24 gennaio, in via Beato Angelico, sarà vietato il transito e la sosta. Tuttavia, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, sarà sempre consentito il transito ai mezzi di soccorso, di emergenza e ai residenti nelle aree non direttamente interessate dagli interventi, con l’introduzione temporanea del doppio senso di circolazione in alcune zone. I pedoni, inoltre, potranno camminare lungo percorsi protetti per garantire la loro sicurezza.

Dal 15 gennaio al 1° marzo, in via Girolamo Savonarola, nel tratto compreso tra i civici 10 e 30, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, necessario per l’allestimento del cantiere e lo stoccaggio dei materiali. Durante questo periodo, il traffico sarà deviato sulla parte della carreggiata non interessata dai lavori, mentre i pedoni continueranno a poter camminare in sicurezza su percorsi protetti. La segnaletica di preavviso è già stata installata per informare adeguatamente la cittadinanza.

a.f