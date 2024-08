Nuove generazioni ed eccellenza. Un percorso di alta formazione. L’Accademia per la Scienza

PISTOIA

Al centro cultura, discipline scientifiche arte. E giovani. Negli indirizzi di lavoro della Fondazione Caript, un ruolo di grande rilevanza ce l’ha anche ciò che viene sviluppato e finanziato per gli under 25 ai quali viene proposto un percorso di alta formazione completamente gratuito. Occasione unica.

C’è tempo fino al 30 settembre per presentare domanda per essere eletti nell’Accademia Giovani per la Scienza, il progetto di Fondazione Caript. ll bando è per consentire fino a un massimo di quindici studentesse e studenti residenti in provincia di Pistoia, o che frequentano scuole superiori di questo territorio, iscritti dal secondo al quarto anno, di essere protagonisti di un percorso formativo e di vita ricco di attività ed esperienze originali che vengono realizzate in concomitanza con l’anno scolastico.

"Partecipare all’Accademia – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – è un’esperienza formativa a stretto contatto con studiosi e studiose di riconosciuto valore, in un contesto di scambio e relazione. Oltre a contribuire a sviluppare le competenze di ciascuno, l’obiettivo è offrire a giovani studenti e studentesse una occasione per orientare le scelte del proprio futuro verso traguardi innovativi, con la consapevolezza delle potenzialità di cui sono portatori per sé stessi e per la comunità. È un investimento sul futuro che si inscrive dentro l’attenzione che la Fondazione ha, ed avrà sempre di più, per la formazione".

L’Accademia, ideata dal professor Ezio Menchi, coordinatore e responsabile del progetto, con la direzione scientifica della professoressa Maria Giuliana Vannucchi, propone un percorso di arricchimento culturale in una vasta gamma di discipline che includono matematica, fisica, chimica, scienze naturali e della vita, scienze sociali e informatiche, storia e filosofia della scienza.

L’attività formativa prevede un anno accademico caratterizzato da una serie di incontri ogni due-tre settimane, il sabato pomeriggio, alternati ai "fine settimana della conoscenza", dal sabato alla domenica mattina. Queste attività si svolgono in strutture ricettive del nostro territorio.

Inoltre, sono previste due Scuole residenziali: una in primavera, con una trasferta al Centro residenziale universitario di Bertinoro in Emilia-Romagna e l’altra in estate, programmate con un’università ospite.