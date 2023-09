Nuove aule e laboratori all’asilo Cresce l’offerta alla scuola Munari

Tre nuovi laboratori didattici sono stati allestiti durante l’estate nei locali della scuola dell’infanzia Bruno Munari di Quarrata, grazie al finanziamento con fondi Pon (programmi operativi nazionali). Si tratta di tre atelier dedicati a differenti percorsi esperienziali e già pronti per essere utilizzati da una ventina per volta di piccoli utenti della scuola di via Cino in questo anno scolastico. All’esplorazione e al rapporto tra arte e scienza è dedicato "Leonardo", il laboratorio allestito con tavoli, sedie e pannelli, sull’ampia terrazza in cima all’edificio: lì i bambini potranno sperimentare e osservare da diverse prospettive la natura circostante. L’obiettivo è sfruttare anche l’alternanza delle stagioni che all’aperto i bambini possono osservare scoprendo gli aspetti legati ai cicli naturali e alle condizioni atmosferiche che modificano piante e terreno. Alla musica e all’arte sonora è dedicata invece l’aula del primo piano "I suoni del mondo", per permettere ai bambini di esprimere e comunicare sensazioni ed emozioni attraverso il suono. In questo atelier i bambini dai 3 ai 5 anni racconteranno se stessi attraverso il linguaggio musicale e il ritmo.

Lo spazio è stato allestito con strumenti musicali a percussione come tamburi, maracas, triangoli, e con supporti tecnologici per la registrazione e l’ascolto. Ma non mancano colori a tempera e pennelli, binocoli, microscopio e lenti di ingrandimento. Sempre al primo piano, la terza aula, quella attinente alle discipline Stem (acronimo dall’inglese di scienza, tecnologia, ingegneria e Mathematics (matematica) è dove i bambini saranno stimolati nei loro percorsi autonomi alla ricerca e conoscenza attraverso l’elaborazione logico sperimentale. All’inaugurazione delle tre aule insieme alle maestre e al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Bonaccorso di cui la Munari fa parte, Luca Gaggioli, era stato invitato anche il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti.

"Con queste tre aule il nostro istituto compie un altro passo in avanti in termini di innovazione e potenziamento dell’offerta formativa – è il commento dello staff della Munari – gli spazi all’aperto vengono utilizzati quotidianamente dai bambini e dalle bambine, ed hanno un valore dal punto di vista educativo al pari degli spazi all’interno. Il confine tra dentro e fuori è nella concezione pedagogica delle nostre scuole dell’infanzia impercettibile e allo stesso tempo oggetto di esperienza, di conoscenza e di esplorazione".

Daniela Gori