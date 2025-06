Nuova vita per la Villa Zangheri. Scuole dalla materna alle medie

Davanti a una folla di fedeli, cittadini e semplici curiosi, nella tarda mattinata di mercoledì ha preso ufficialmente il via l’affascinante progetto di riconversione di Villa Zangheri a Pracchia, dove nascerà una succursale dell’istituto delle Farlottine, che comprenderà scuole dall’asilo alle medie. I lavori sono in fase avanzata nella parte esterna, con le aule e la mensa e l’obiettivo è di renderla ultilizzabile il prima possibile.

Al momento celebrativo erano presente il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi e l’assessore Alessandro Sabella. Era stato proprio quest’ultimo un paio di mesi or sono ad annunciare la data del 25 giugno come primo passaggio inaugurale dei lavori. A margine della celebrazione della Santa Messa padre Vincenzo Benetollo ha benedetto una statua della Vergine definita Piccola Medjugorje di Pracchia.

Soddisfatto il sindaco Tomasi: "grazie all’istituto Le Farlottine, da quando sono venuti a illustrarmi il progetto e questa possibilità, hanno lavorato in modo duro. Speriamo di vederla in attività il prima possibile, vissuta dai ragazzi per i quali rappresenterà una scuola di vita, di aggregazione, di socializzazione, anche imparando attraverso la manualità o con il contatto con la natura, valori che l’amministrazione condivide. Sono convinto che la popolazione di Pracchia, di questa parte della montagna, saprà accogliere questa esperienza e soprattutto arricchirla integrandola. Poi c’è anche il recupero dell’immobile, fatto non trascurabile che, sommato a quello della ex stazione Fap apre ulteriori prospettive alla rinascita di Pracchia".

Andrea Nannini