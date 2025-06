Casa del volontariato. Ecco la nuova vita per l’ex scuola Montale

PONTEDERA

Nuova vita per l’edificio di via Puccini, nel quartiere di Fuori del Ponte, che fino a qualche mese fa ha ospitato gli studenti del Montale. Rimasto disabitato dopo il trasloco della scuola nel Villaggio scolastico, l’immobile di proprietà comunale ospiterà, ed ha già iniziato ad ospitare, alcune associazioni del territorio, alcune delle quali hanno già iniziato a trasferirci i propri mezzi. Nella ex scuola circondata anche da un ampio giardino con tanti pini e tanto spazio esterno si trasferiranno al piano terra la Croce Rossa Italiana e al primo piano l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, l’Unitalsi, l’Associazione Diabetici della Valdera in condivisione con l’Associazione Toscana di Lotta con la fibrosi cistica e l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia. Diventerà quindi la nuova Casa del Volontariato dal momento che l’edificio del Villaggio Piaggio, dove attualmente sono in corso lavori di ristrutturazione, andrà ad ospitare il progetto finanziato con fondi Pnrr che riguarda la realizzazione di housing temporaneo ed una stazione di posta, quindi un centro di servizi ed inclusione "volti ad offrire attività di presidio sociale e sanitario e di accompagnamento per persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora".

Nell’immobile di via Puccini alle singole associazioni spetterà l’onere di provvedere alla pulizia dei locali assegnati, alla manutenzione ordinaria e al pagamento in quota parte delle spese relative alle utenze. Allo stesso modo sono oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria anche il Poliedro, l’immobile ex La Bianca di piazza del mercato e i locali del Comune di via della Stazione Vecchia. Anche per le associazioni ospitate in questi immobili ci sarà l’opportunità di trasferirsi nella ex scuola di via Puccini.

