Nuova sanità territoriale. Fra sfide e investimenti

Tema e sfida di grande attualità: come costruire una sanità territoriale. Sabato a partire dalle 9, all’auditorium della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, si terrà l’Agorà della Salute della Società della Salute Pistoiese, un evento pensato per favorire la partecipazione e il confronto su importanti tematiche di salute da parte dell’intera comunità, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza e i percorsi d’accesso dei servizi sociosanitari del territorio. L’Agorà rientra nell’ambito del progetto Cantieri della Salute di Regione Toscana e Anci Toscana, coordinato da Federsanità Anci Toscana, con il supporto tecnico di Sociolab.

Il programma vedrà la presenza degli amministratori locali, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e la vicesindaca e presidente della Sds Anna Maria Celesti, e degli assessori regionali al Diritto alla salute e sanità, Simone Bezzini, e alle politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale, Serena Spinelli. L’evento – spiega una nota – sarà l’occasione per fare il punto sulle politiche di salute per il territorio, con riferimento ai nuovi modelli di sanità territoriale legati alle nuove infrastrutture sanitarie e sociali previste e finanziate, in particolare, attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Compito di raccontare i processi di riforma in atto, le innovazioni organizzative e i cantieri aperti sarà affidato a tre relazioni tecniche, a cura di Daniele Mannelli, direttore del Dipartimento rete sanitaria territoriale dell’ Usl Toscana Centro, di Rossella Boldrini, direttrice del Dipartimento dei servizi sociali dell’Azienda Usl Toscana Centro, di Silvia Mantero, direttrice della SdS Pistoiese. Tra gli interventi, a valorizzare il ruolo del Terzo settore, interverrà Daniela Morandi, coordinatrice del Comitato di partecipazione della Società della Salute Pistoiese.

A fare da cornice all’evento previste alcune attività sviluppate grazie al progetto Cantieri della Salute: la Bussola dei Servizi, ossia un “gioco di ruolo” pensato per far conoscere ai cittadini il funzionamento dei percorsi di presa in cura dei bisogni di salute complessi.