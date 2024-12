Nuova palestra per due scuole. I ragazzi delle Fermi e Hack potranno allenarsi a Masotti

Una nuova palestra a servizio del plesso scolastico di Masotti, sulla base di quella inaugurata circa un anno fa a Casalguidi. E’ quel che intende realizzare l’amministrazione comunale, secondo il documento di indirizzo di progettazione che è stato approvato proprio pochi giorni fa. L’obiettivo principale di questo intervento è dotare la scuola media "Enrico Fermi" di Masotti e la scuola elementare "Margherita Hack" di una palestra scolastica o sala polifunzionale in modo tale da poter svolgere educazione fisica in autonomia, senza raggiungere quella di Casalguidi. Un piano articolato in cinque fasi, la prima delle quali rappresentata dalla progettazione di fattibilità tecnico-economica che dovrebbe chiudersi entro il 31 dicembre 2024. Ci sono però già i primi indirizzi su quella che dovrà essere l’opera: la nuova struttura dovrà trovare posto in via dei Salici per un costo stimato di circa 816mila euro.

L’idea di base, in base a quanto riporta l’atto, è di ripartire dal progetto originario della palestra di via Forti, con le opportune modifiche. Sempre secondo il programma di massima, una volta terminata la progettazione di fattibilità, il Comune di Serravalle darà il via alla fase esplorativa alla ricerca di eventuali bandi di finanziamento per coprire il costo dell’operazione (che potrebbe comunque essere in parte coperta da risorse comunali), con la previsione di completare questo passaggio entro il 31 luglio del 2025. Dopo l’inserimento del lavoro nel piano triennale delle opere pubbliche e l’affidamento dell’esecutivo, si punta, nella migliore delle ipotesi, ad affidare i lavori indicativamente entro il 31 marzo del 2027.

Considerando infine che, sempre secondo l’atto di indirizzo, il cantiere richiederà diciotto mesi di lavoro, ne consegue che la nuova palestra potrebbe essere pronta entro per la fine del 2028. Il sasso, se non altro, è stato gettato: adesso però si apre un percorso lungo da compiere nel prossimo triennio.

Giovanni Fiorentino