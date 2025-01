Nuova ondata di maltempo . È allerta arancione a Pistoia

PISTOIANotte di apprensione per il maltempo, quella appena passata, dopo che nel pomeriggio di ieri il centro funzionale della Regione Toscana ha emesso un avviso di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico minore sia a Pistoia che nella zona montana dell’Alto Reno che è iniziata nel pomeriggio di ieri per concludersi oggi alle ore 14. Questo perché, dopo un paio di giorni di asciutto, è arrivata una perturbazione con possibili piogge intense che andranno a colpire principalmente la Liguria e la dorsale appenninica ma con una possibile valvola di sfogo anche nella piana pistoiese. Cittadini e intere frazioni alle porte della città che hanno vissuto, pertanto e come spesso succede, la nottata col fiato sospeso. Il Comune di Pistoia ha ricordato che, all’interno delle aree tematiche del proprio sito istituzionale, è consultabile il piano di protezione civile, mentre per rimanere informati sull’allerta meteo ed eventuali emergenze, è consigliata l’iscrizione al servizio di informazione gratuito "Alert System", compilando il form online presente sul sito https://registrazione.alertsystem.it/pistoia. Disponibile anche la app "Alert System", che permette di consultare notifiche di testo, nelle quali sono fornite informazioni di dettaglio sull’andamento dell’emergenza. È disponibile per Android e Apple sullo Store. Chi non può scaricare l’app, chiamando il numero verde gratuito 800180028 riceverà un sms con il link per visualizzare il contenuto dell’app sul normale browser del telefono. È raccomandata anche l’iscrizione al Canale whatsapp del Comune di Pistoia "Pistoia Alert".