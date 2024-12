Nuotatori Pistoiesi pronti per i Campionati Regionali Invernali a Livorno

In nove alla conquista di Livorno. Saranno 4 atlete e 5 atleti a rappresentare la Nuotatori Pistoiesi e Pistoia ai prossimi Campionati Assoluti Regionali Invernali, che si terranno oggi e domenica 8 dicembre alla piscina comunale Massimo Rosi "La Bastia", del Centro Federale di Livorno.

Agli ordini dei tecnici Massimiliano Lombardi e Alice Ieri, scenderanno in vasca, in ordine rigorosamente alfabetico: Silvia Campanella, classe 2006, che si cimenterà nei 200 metri e 400m stile libero, 200m e 400m misti; la campionessa Giulia Gabbrielleschi, ’96, tesserata anche delle Fiamme Oro Napoli, che gareggerà nei 400m, 800m e 1500m stile libero e 400m misti; Vittoria Maddalena Gridel, 2011, che ha ottenuto il pass per 50m, 100m e 200m rana, 200m misti; Diletta Masini, 2011, che scenderà in acqua nei 100m misti, 100m e 200m rana.

Tra i maschi, invece, troveremo Emilio Carobbi, del 2007, che proverà a farsi valere nei 50m e 100m stile libero, 50m e 100m farfalla; Lorenzo Frizzoni, 2006, che cercherà gloria nei 200m rana; Dario Gelli, 2005, iscritto ai 50m rana; Tommaso Lamura, 2010, che competerà nei 100m e 200m farfalla; infine Tommaso Petruzzi, 2004, che tenterà di stupire nei 50m, 100m, 200m e 400m stile libero.

"Si tratta della prima gara di livello di questa stagione – fanno sapere da casa-‘Pistoiesi’ –, un banco di prova importante per testare la condizione psico-fisica dei ragazzi".