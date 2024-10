Nozze d’oro e diamante. Due giornate di festa per le lunghe unioni a Palazzo di Giano

Due pomeriggi indimenticabili, per i festeggiati e i loro familiari, parenti e amici. Ha avuto notevole successo la festa per le coppie pistoiesi che quest’anno hanno tagliato il traguardo delle nozze di diamante (sessant’anni di matrimonio) e d’oro (cinquanta) tenutasi in Sala Maggiore a Palazzo di Giano. Ad accoglierle, il sindaco Alessandro Tomasi, che ha consegnato loro una pergamena personalizzata. Tanta gente presente, che ha gradito le letture del gruppo teatrale dell’istituto Mantellate (a cura di Sara Lenzi). Le coppie accolte si sono sposate dal 15 giugno all’11 ottobre 1964 e dal 1° giugno al 12 ottobre 1974.

Tra le coppie presenti per le nozze di diamante: Adriana Banci e Alvaro Andreini; Ada Pasquinelli ed Esperio Priami; Bruna Del Lama e Virgilio Vegni; Giuseppa Novara e Giuseppe Notaro; Grazia La Monica e Giovanni Giuseppe Fasciana; Rosanna Cianchi e Franco Giusti; Maria Luigina Baldi e Roberto Romiti; Luciana Parolai e Piero Lanini; Teresa Corrado e Giovanni Bonvicini; Grazia Giuliani ed Ennio Picci; Graziella Vezzani e Vincenzo Mariotti; Graziana Prioreschi e Manlio Mucci; Margherita Pelucchini e Aldo Giannini; Annetta Bini e Franco Cantini; Doriana Giuliani e Alfiero Tredici; Cristina Spinetti e Gianfranco Civoli.

Per le nozze d’oro: Michela Taddei e Roberto Biagini; Santina Blandini e Sebastiano Tripodo; Carla Corti e Giorgio Tofani; Sonia Coppini e Amerigo Agati; Daniela Meoni e Sergio Nesti; Maria Antonia Palumbo e Giorgio Primo Catalano; Lucia Begliomini e Milvano Bonacchi; Maria Grazia Gherardini e Novelio Capo; Lucia Zerini e Giuseppe Enzo Ricciarelli; Tiziana Cappelli e Giampaolo Spinelli; Angela Gualchierotti e Fabrizio Goretti; Elisabetta Paolicchi e Francesco Zoppi; Maria Carmela Lauria e Giovanni Battista Marcogiuseppe; Idalba Gatti e Roberto Ricciarelli; Pasqualina Iannotta ed Enzo Biliotti; Siliana Corsini ed Egiziano Villani; Gabriella Emanuele e Franco Vitelli; Maria Teresa Cappellini e Domenico Severi; Giovanna Meli e Mario Aiardi; Concettina Lagrotteria e Carmelo Trovato; Silva Bertocci e Marco Lotti; Anna Maria Soviero e Guido Franco; Daniela Frosini e Giordano Paccagnini; Fiorella Bruschi e Raffaele Decaria.

E ancora: Mariella Ciottoli e Remo Bonechi; Cristina Corsini e Marco Borsi; Marianeve Telmi e Rodolfo Valentino De Somma; Piera Chelucci e Tristano Vettori; Marina Del Savio e Afrisio Ferretti; Luciana Agostinelli e Nazzareno Petrini; Paola Bartolini e Carlo Tasselli; Michela Lucetta Pierucci e Aldo Nervi; Erminia Mauro e Fosco Pietrini; Sandra Fioravanti e Andrea Miniati; Anna Gelli e Franco Bonacchi; Rosa Cavuoti e Rocco Dema; Mila Laura Ferrali e Franco Bendinelli; Etler Sighinolfi e Fiorenzo Florenzi; Maria Diotiaiuti e Francesco Lagrotteria; Patrizia Mazzei e Massimo Fantacci; Rosa Piccolo e Giuseppino Pinna; Natalina Riggi e Vincenzo Marassà; Franca Buzzi e Luigi Giagnoni; Emanuela Ricci e Pasquale Moni; Fiorenza Melani e Fabrizio Fedi; Giovanna Ciantelli e Alvaro Mosi; Sonia Gabbanini e Antonio Bigagli; Adriana Dami e Mario Merlotti; Rregjine Gjondrekaj e Ndoc Gjondrekaj; Giovanna Campioni e Vittorio Palandri; Nada Gotti e Giorgio Frosini.

Infine, Maria Cristina Montini e Carlo Alberto De Montis; Sonia Niccoli e Marcantonio Cioni; Anna Cavallini e Salvatore Galati; Raffaella Franca Maria Pacini e Silvano Calistri; Rosanna Caselli e Mauro Balli; Ivana Pelagalli e Maurizio Tesi; Nicla Paola Nerozzi e Mauro Galligani; Laura Ulivi e Giancarlo Barelli; Ivana Tamara Candia e Giampiero Morelli; Marcella Biancalani e Sauro Bertini; Emanuela Baroncelli e Giovanni Martelli; Gianna Pancani e Fausto Nesi; Graziella Giuntini e Franco Giovannetti; Emanuela Gianni e Gualtiero Serri; Pierina Bruno e Marino Bettazzi; Felicita Campese ed Enzo Taviti; Ornella Crepaldi e Mauro Pallini; Paola Tulini e Luciano Menici; Edi Gavazzi e Lamberto Stefani; Anna Rita Merlini e Piero Soldani; Annunziata De Marco e Ivan Giusti; Lucia Zito e Ugo Bindi; Stefano Aiardi e Mirella Giannoni; Mauro Ferrari e Sandra Benigni.