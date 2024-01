Novantamila euro per lo ’scrigno nascosto’

E’ una delle piazze più nascoste della città, non è particolarmente transitata pur essendo nel cuore del centro e, sostanzialmente, è adibita a parcheggio per i residenti che vivono nella zona, ma la piazzetta Sozzifanti è uno degli scrigni segreti custoditi all’interno della seconda cerchia muraria e, all’interno della programmazione per la ristrutturazione delle piazze, adesso il Comune dà l’ok per la sua riqualificazione. Si tratta dell’area che si trova a metà di via della Torre, una volta usciti dal parcheggio della Misericordia di via del Can Bianco per poi ritornare verso via San Pietro e via Laudesi. Al suo interno c’è un fondo stradale in evidente stato di degrado. Ora si dà l’ok alla fattibilità tecnica ed economica (intervento da 90mila euro) per uniformare questo spazio al ’Piano della città storica’ e rispettando alcuni elementi di arredo necessari. Sarà realizzato un "conglomerato cementizio drenante che permette di ottenere una pavimentazione dall’aspetto naturale. La colorazione individuata permette di richiamare l’aspetto della terra battuta che un tempo caratterizzava il centro mentre la posa del lastricato nei tratti necessari ridarà continuità formale alla piazza".