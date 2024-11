Novanta alunni pronti a pulire il mondo

Tutto pronto per "Puliamo il Mondo", il più grande appuntamento nazionale di volontariato ambientale, promosso da Legambiente da oltre trenta anni e giunto alla sua 32esima edizione. Il Comune di Montecatini Terme aderisce all’edizione 2024, organizzando due giornate educative: la prima, prevista per la mattinata di venerdì 8 novembre, vedrà coinvolti circa novanta alunni della scuola primaria "Giovanni Pascoli", che organizzati in staffetta, saranno impegnati nella pulizia dei giardini posti all’interno del plesso scolastico. La seconda, in programma domenica 10 novembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30, vedrà coinvolti i volontari delle organizzazioni "Liv Odv", "Legambiente Pistoia", "Amici degli Animali Odv" di Montecatini Terme, in collaborazione con "Plastic Free", impegnati nell’attività di raccolta rifiuti e sensibilizzazione della raccolta differenziata, in via delle Padulette e via S. Antonio.

"Domenica prossima - spiegano gli organizzatori - in occasione delle giornate nazionali "Puliamo il mondo", promosse da Legambiente, il canile Hermada, l’associazione Liv e Plastic Free organizzano una passeggiata ecologica dedicata alla raccolta dei rifiuti. L’evento sarà patrocinato dal Comune di Montecatini Terme e dalla Regione Toscana. Tutti insieme collaboreremo per rendere più puliti gli argini e le strade adiacenti il canile, con l’unico obiettivo di generare benefici al nostro territorio, favorendo nello stesso momento l’attività di volontariato e avvicinando i cittadini alla tutela ambientale".

Giovanna La Porta