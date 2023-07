Notti di cinema sotto le stelle Rassegna nel parco di Montuliveto

Non può mancare neppure quest’anno nell’offerta estiva pistoiese la rassegna di cinema all’aperto "Notti magiche", quarta edizione che torna a intrattenere il pubblico nel Parco di Montuliveto. Ogni martedì, mercoledì e giovedì di luglio dalle 21 sarà possibile godersi in modo libero e gratuito una serata di proiezioni cinematografiche sotto le stelle. Il martedì sarà dedicato ai film italiani, il mercoledì invece ai film per famiglie e il giovedì ai film e documentari del cinema nazionale e internazionale. Come in ogni edizione non mancheranno ospiti, presentazioni e occasioni di dialogo pre e post proiezione.

La rassegna è realizzata da Amici di Montuliveto, Spichisi e PromoCinema, in collaborazione con Intrecci, Centro per le Famiglie e Uncle Yanco e grazie al contributo di Fondazione Caript e Ballerini Auto. Sono in tutto dodici le serate, con partenza il 4 luglio e termine il 27. Ma veniamo al dettaglio delle proiezioni che si aprono con un affettuoso omaggio a un grande toscano da poco venuto a mancare: la serata di martedì 4 luglio è infatti dedicata a Francesco Nuti, in un tributo che non saprebbe rendergli più giustizia se non attraverso i suoi film. Sarà l’animazione con "Lorax, il guardiano della foresta" di Chris Renaud, in una proiezione promossa da Intrecci e Centro per le famiglie, la protagonista della serata del 5 luglio, mentre la serata successiva un film cult, "Ritorno al futuro" di Robert Zemeckis. È "Margini" di Niccolò Falsetti la pellicola in programma per la serata dell’11 luglio con tanto di ospiti, Matteo Creatini e Emanuele Linfatti, seguita il 12 da un amato classico di animazione, "Il gobbo di Notre Dame" di Gary Trousdale, mentre il 18 luglio la commedia con "Ricomincio da tre", film uscito nel 1981 e diretto dal grande Massimo Troisi e il 19 luglio "L’era glaciale" di Chris Wedge. Proiezione con ospite il 20 luglio, quando sul grande schermo di Montuliveto sarà proiettato "L’universale", storia del cinema Universale di Firenze diretta da Federico Micali che quella stessa sera sarà a Pistoia per una chiacchierata introduttiva al film. Ultimi tre appuntamenti il 25, 26 e 27 luglio rispettivamente con un omaggio a Nanni Moretti, la proiezione del film fantastico "Dragonheart" di Rob Cohen e un film a sorpresa scelto dagli organizzatori della rassegna. Tutte le proiezioni sono a ingresso libero, senza necessità di prenotazione.

linda meoni