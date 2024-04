Notte nazionale del liceo classico, tutto pronto al "Forteguerri"

PISTOIA

È una notte insolita la Notte Nazionale del Liceo Classico, iniziativa che torna quest’anno venerdì 19 aprile (dalle 18 alla mezzanotte) in contemporanea in 350 licei classici italiani (più quattordici stranieri). Una decima edizione che si pone in linea con gli obiettivi che ormai animano questa manifestazione da dieci anni: spalancare al pubblico le porte della scuola e far capire quanto speciale e pieno di vitalità è questo percorso di studi.

Al liceo classico "Forteguerri" di Pistoia il tema della comunicazione, scelto quest’anno come tema dell’evento, sarà sviluppato nelle conferenze dei professori Emanuele Stolfi e Tommaso Braccini dell’Università di Siena dell’Università e nei vari interventi e laboratori realizzati dalle studentesse e dagli studenti dell’Istituto mentre le performance teatrali da loro ideate e messe in scena nella seconda parte della serata saranno ispirate ad una riflessione sulla disparità di genere e sulla attualità della cultura classica.

L’iniziativa è nata dieci anni fa su impulso del professor Rocco Schembra, docente di latino e greco al classico Gulli e Pennisi di Acireale, in Sicilia, la cui intenzione era dimostrare che il curricolo del classico era ancora pieno di vitalità ed era popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti. La Notte Nazionale del Liceo Classico era ed è ancora oggi un modo alternativo e innovativo di fare scuola e veicolare contenuti, per promuovere e salvaguardare le radici della civiltà greco-romana.

L’iniziativa vede il sostegno del Ministero della Pubblica Istruzione e dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, coordinata da un ampio e rappresentativo comitato organizzativo. Confermato per quest’anno il partenariato di Rai Cultura. Info sull’iniziativa collegandosi al sito www.nottenazionaleliceoclassico.it.