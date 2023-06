Note solenni al Manzoni L’entusiasmo del pubblico per il Musicale Forteguerri

Dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni passando per Duke Ellington e i Deep Purple per approdare a Morricone e a Piovani e, naturalmente, sfiorando Beethoven. C’era la storia della musica nel Concerto per la Festa della Repubblica del Liceo Musicale Niccolò Forteguerri che si è svolto il primo giugno sul palco del Teatro Manzoni, dove l’acustica perfetta ha restituito, a una platea e ai palchi al completo, un momento bellissimo, di grande suggestione e commozione. Straordinario il risultato dello studio condotto durante gli anni (considerando anche che le formazioni variano continuamente), sottolineato anche dal prefetto Licia Donatella Messina che ha ringraziato dal palco i ragazzi e le ragazze del Musicale Forteguerri e i loro insegnanti: "Questo, nell’onorare il 77° Anniversario della Repubblica Italiana, è molto più di un saggio di fine anno". A rendere solenne l’appuntamento, vera e propria vigilia della Festa della Repubblica voluta dalla Prefettura di Pistoia, anche la ricorrenza che riguarda il Musicale stesso, oggi presieduto da Anna Maria Corretti, e che proprio quest’anno compie dieci anni di attività. Dieci anni in cui il Liceo Musicale si è conquistato un posto di primo piano nel panorama pistoiese e oltre, e di cui il concerto del primo giugno è stato il più autorevole attestato con il coro, l’orchestra di chitarre, l’orchestra d’archi, il gruppo jazz e l’orchestra di fiati. Fra i momenti che più hanno toccato il pubblico, i due inni eseguiti da coro e strumenti e ascoltati in piedi da tutti gli spettatori: l’Inno di Mameli e l’Inno alla gioia, adottato dall’Unione Europea, che ha concluso il concerto, presentato da Monica Menchi, seguito da un interminabile applauso, sigillo finale per dire a tutti: "Sieti stati eccezionali". Dal programma di sala i nomi degli insegnanti che hanno seguito gli studenti e le studentesse e a cui va il ringraziamento del Liceo Statale Niccolò Forteguerri: Arcadio Baracchi, Elena Bartolozzi, Riccardo Bini, Vittorio Caselli, Nicola Cellai, Marco Corsini, Paolo De Felice, Teresa Derevizis, Alessio Donnini, Michela Francini, Francesco Genovese, Elena Lala, Marta Lissoni, David Mazzei, Caterina Pacini, Maurizio Pacini, Francesca Paganin, Cristiano Sacchi, Angela Salaris, Francesca Simonelli e Giovanni Vitangelis.

lucia agati